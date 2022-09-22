Военком Якутии Авдонин: мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей ежемесячно

Мобилизованные россияне будут ежемесячно получать от 205 тыс. рублей, заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тыс. рублей», — приводит РИА Новости его слова на брифинге оперштаба республики.

Авдонин пояснил, что размер выплат зависит от должности и воинского звания.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».