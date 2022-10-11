Предприятия Москвы увеличили объём выпуска медоборудования на 52%
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра.
В частности, за восемь месяцев в городские медучреждения поставили свыше миллиона изделий для стомированных пациентов на 388 млн рублей.
«Объём производства в данной отрасли продолжает расти, несмотря на логистические ограничения», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Также стало известно, что в Солнечногорске компания «Основной элемент» расширит производство ингаляторов-баллончиков с газовой кислородной смесью и кислородных масок, передаёт РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мининвеста Московской области.
Проект реализуют в рамках импортозамещения при содействии подмосковной Корпорации развития.
«Общий объём инвестиций в реализацию проекта ООО «Основной элемент» составит около 225 млн рублей. За счёт реализации инвестпроекта будет создано порядка 40 рабочих мест для жителей нашего региона», — отметила зампред правительства области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области откроют региональный сосудистый центр в 2023 году.