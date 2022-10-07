В Ростовской области откроют региональный сосудистый центр в 2023 году

В Белокалитвинском районе Ростовской области на базе центральной больницы в 2023 году планируют открыть региональный сосудистый центр.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство.

На ремонт в больнице направят 30 млн рублей. Оборудование и мебель уже закуплены.

Таким образом, в регионе будут работать восемь подобных учреждений, в том числе в Сальске, Азове и Волгодонске.

Кроме того, в 2023 году должно начаться строительство детской городской больницы на улице Гаврилова в Казани, передаёт «Бизнес Online». Об этом заявил мэр Ильсур Метшин на международной научно-практической конференции «Архитектура здоровья» в «Казань Экспо».

Также в городе планируют начать строить центр трансплантологии на базе РКБ.

Ранее сообщалось, что в Самарской области обсудили вопрос строительства медицинских учреждений.