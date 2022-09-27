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В Самарской области обсудили вопрос строительства медицинских учреждений

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В Самарской области на совещании с главой региона Дмитрием Азаровым в правительстве региона обсудили планы по строительству объектов здравоохранения на следующий год.
В Самарской области обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
  • Gettyimages.ru
  • © shapecharge

Об этом пишет sovainfo.ru.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян доложил, что в 2023 году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения планируются работы по 21 объекту, из которых два — объекты капитального строительства и 19 модульных конструкций — ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Также будет продолжено строительство поликлиники на 700 посещений в смену в посёлке Волгарь Куйбышевского района Самары, начатое в мае прошлого года.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.

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