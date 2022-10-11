В Подмосковье помогли приехать на диспансеризацию более 25 тысячам пожилых жителей

В Московской области помогли приехать на диспансеризацию более 25 тыс. пенсионеров.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

«Более 25 тысяч пожилых жителей Подмосковья с начала года доставлены на диспансеризацию. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Все они старше 65 лет и проживают в сельской местности», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

По её словам, такой трансфер позволяет своевременно проверять здоровье пожилых жителей и при необходимости предоставлять медпомощь.

Тем временем в Нижегородской области более 17,3 тыс. доноров сдали кровь с начала года, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Всего совершено свыше 45,5 тыс. донаций цельной крови и её компонентов для нужд медучреждений.

Ранее сообщалось, что в Самарской области обсудили вопрос строительства медицинских учреждений.