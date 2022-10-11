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Психолог Наумова рассказала, как помочь себе при переутомлении

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Психолог Наталья Наумова рассказала, как помочь себе при переутомлении.
Психолог Наумова рассказала, как помочь себе при переутомлении
  • Gettyimages.ru
  • © Jetta Productions/David Atkinson

«Переутомление часто связано с мыслями и ощущениями в теле. Важно пересмотреть в целом, какие мысли беспокоят человека на данный момент. Как правило, существуют причины для тревог и беспокойств. Я советую привести голову в порядок и смотреть позитивно на моменты своей жизни», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, если накопилось много нерешённых дел, то важно начать их выполнять постепенно.

Кроме того, для борьбы с проблемой желательно разнообразить свою жизнь хобби и развлечениями.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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