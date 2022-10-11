Песков: в Кремле нет позиции по поводу идеи запретить выезд из России для военнообязанных мужчин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле нет никакой позиции относительно идеи запрета на выезд из России для мужчин во время частичной мобилизации.