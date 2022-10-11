Песков: в Кремле нет позиции по поводу идеи запретить выезд из России для военнообязанных мужчин
«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы», — передаёт слова Пескова РИА Новости.
По словам представителя Кремля, ему неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась.
Президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.
21 сентября Путин сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию в России.