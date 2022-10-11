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Песков: в Кремле нет позиции по поводу идеи запретить выезд из России для военнообязанных мужчин

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле нет никакой позиции относительно идеи запрета на выезд из России для мужчин во время частичной мобилизации.

«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы», — передаёт слова Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, ему неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась.

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.

21 сентября Путин сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию в России.

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