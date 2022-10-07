Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе выступления на торжественном построении бойцов силовых подразделений на территории военной базы в Ханкале.
По словам Кадырова, он не понимает тех, кто в трудный час бросает свою Родину, уезжая в другие страны.
«Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские», — цитирует РИА Новости главу Чечни.
Он добавил, что даже женщины в истории страны «имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами».
Ранее Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей в ближайшее время отправятся на передовую военной операции на Украине.