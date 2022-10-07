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Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки и сменить имена на женские.
Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления на торжественном построении бойцов силовых подразделений на территории военной базы в Ханкале.

По словам Кадырова, он не понимает тех, кто в трудный час бросает свою Родину, уезжая в другие страны.

«Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские», — цитирует РИА Новости главу Чечни.

Он добавил, что даже женщины в истории страны «имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами».

Ранее Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей в ближайшее время отправятся на передовую военной операции на Украине.

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