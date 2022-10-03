Кадыров заявил, что его сыновья отправятся в зону спецоперации
- AP
«И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал он в Telegram.
Кадыров отметил, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам «готовы применить свои навыки в зоне СВО».
Ранее в ЛНР заявили, что Вооружённые силы Украины пытаются прорвать оборону в районе города Кременная в республике, союзные силы сдерживают их продвижение.