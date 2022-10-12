Опрос: 38% россиян задумываются о переходе на фриланс

Согласно данным опроса, 38% жителей России заявили, что хотели бы работать на фрилансе. При этом 21% граждан ответили, что не хотели бы так работать, а 41% не задумывались на эту тему.

В ходе опроса сервиса «Работа.ру», результаты которого есть в распоряжении RT, респонденты также ответили, что их привлекает в работе на фрилансе (вопрос предполагал множественный выбор).

Так, 78% опрошенных среди преимуществ фриланса отметили возможность работать удалённо, а ещё 75% подчеркнули самостоятельный выбор графика работы.

46% респондентов указали, что фриланс позволяет работать над несколькими проектами одновременно. 41% участников исследования подчеркнули, что такой формат даёт возможность больше зарабатывать. Ещё 34% среди преимуществ отметили возможность переезда в другой город или страну.

Более половины опрошенных (61%) считают, что город работы для фрилансера не имеет значения, так как такие специалисты, как правило, работают удалённо. При этом 28% респондентов отметили, что лучше всего для фрилансеров подходит Москва.

«Ещё 12% участников исследования отметили, что работать на фрилансе можно из Санкт-Петербурга, 9% респондентов указали Сочи, 6% — Екатеринбург, а по 4% — Краснодар и Казань», — отмечается в исследовании.

42% респондентов указали, что при выборе города важно обращать внимание на число запускаемых там проектов. Также 41% отметили значимость стабильного интернета, а 34% выделили важность развитой инфраструктуры.

В опросе приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

Ранее были названы регионы России с самой высокой и низкой средней зарплатой.



В пятёрку регионов с самыми высокими зарплатами вошли Чукотка — 139 тыс. рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 135,8 тыс., Камчатка — 127,2 тыс., Ненецкий автономный округ (НАО) — 123,7 тыс. и Москва — 123,7 тыс.

Меньше всего получают в Чечне — 34,1 тыс., Ингушетии — 34,8 тыс., Карачаево-Черкесии — 39 тыс., Кабардино-Балкарии — 39,1 тыс. и Ивановской области — 39,4 тыс.

Подробнее — в материале RT.