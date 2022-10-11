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Терапевт Лапа назвала дерматит и артрит в ряду развивающихся после 30 лет заболеваний

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Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа назвала заболевания, которые чаще всего развиваются у людей после 30 лет.
Терапевт Лапа назвала дерматит и артрит в ряду развивающихся после 30 лет заболеваний
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Самое частое, с чем мы сталкиваемся, — это аллергия, атопические дерматиты. Сильно растёт группа людей, которые переносят эти болезни. И очень много тяжёлых ревматоидных заболеваний, именно потому что они не лечатся своевременно. Это тоже большая группа людей из 30-летних», — отметила Лапа в разговоре с URA.RU.

Она также добавила, что среди людей этой возрастной категории распространены сердечно-сосудистые заболевания. Зачастую это следствие спортивных перегрузок. Риск таких заболеваний очень высок, заключила врач.

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