Диетолог Ковальков предупредил об опасности мочегонных средств при похудении

Руководитель Клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков предупредил, что употребление мочегонных и слабительных средств для снижения веса может привести к летальному исходу.

Примерно 30% населения имеют в той или иной степени хроническую почечную недостаточность и даже не знают об этом, заявил врач в беседе с URA.RU.

«Выявляется это порой при сдаче анализов, а они достаточно дорогостоящие, и просто так их никто не назначает. Поэтому люди ходят с незнанием, начинают стимулировать почки мочегонными средствами, а на этом фоне можно умереть. То же самое происходит и с печенью. То есть жировой гепатоз печени может у некоторых перерасти в цирроз печени. И никто об этом не узнает, пока не сдаст анализы», — объяснил Ковальков.

При этом мочегонные и слабительные средства не могут повлиять на жировую ткань, подчеркнул диетолог.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.