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Иммунолог Болибок допустил, что COVID-19 может потерять способность инфицировать человека

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что крупные мутации в шипе коронавируса могут привести к тому, что он потеряет способность «приклеиваться» к клеткам человека.
Иммунолог Болибок допустил, что COVID-19 может потерять способность инфицировать человека
  • РИА Новости

«Человеческий белок, к которому он «приклеивается», не меняется, меняется шип. Сколько отмычек к замку ни перебирай, всегда срабатывают только определённые. Поэтому количество таких отмычек ограничено свойствами самого белка человека», — заявил Болибок в беседе с URA.RU.

В то же время он отметил, что очередная мутация может и, наоборот, привести к новой волне заболеваемости.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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