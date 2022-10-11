Иммунолог Болибок допустил, что COVID-19 может потерять способность инфицировать человека

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что крупные мутации в шипе коронавируса могут привести к тому, что он потеряет способность «приклеиваться» к клеткам человека.

«Человеческий белок, к которому он «приклеивается», не меняется, меняется шип. Сколько отмычек к замку ни перебирай, всегда срабатывают только определённые. Поэтому количество таких отмычек ограничено свойствами самого белка человека», — заявил Болибок в беседе с URA.RU.

В то же время он отметил, что очередная мутация может и, наоборот, привести к новой волне заболеваемости.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.