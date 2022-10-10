Флеболог Копылов напомнил об опасности варикоза

Борис Копылов, врач-флеболог, хирург, рассказал об опасности варикоза.

«При варикозе нарушение кровотока провоцирует расширение сосудов, что снижает эластичность стенок вен. Если ничего не предпринимать, то могут развиться такие осложнения, как трофические расстройства, тромбоз или тромбофлебит вен, кровотечения из варикозных вен», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, наиболее опасное осложнение — тромбоэмболия лёгочной артерии.

Как отметил врач, при ноющих болях, судорогах, постоянной тяжести в ногах, отёчности, появлении расширенных вен важно своевременно начать лечение.

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