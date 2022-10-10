Песков рассказал о планах Путина встретиться с гендиректором МАГАТЭ 11 октября
- РИА Новости
«Будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси, и также завтра планируется, что он будет у президента Путина», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает переход Запорожской атомной электростанции под управление России.
Также сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.