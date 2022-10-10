Песков рассказал о планах Путина встретиться с гендиректором МАГАТЭ 11 октября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин планирует встретиться с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник, 11 октября, в Санкт-Петербурге.

«Будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси, и также завтра планируется, что он будет у президента Путина», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает переход Запорожской атомной электростанции под управление России.

Также сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.