Косметолог Соколова перечислила отличительные особенности разных типов кожи
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Всего существует несколько типов, среди них, в частности, сухая, жирная, комбинированная, чувствительная кожа, сообщила она в разговоре с РИАМО.
На сухой коже практически не видны поры и нет жирного блеска, отметила специалист. У большинства людей кожа комбинированная.
«Вы принадлежите к их числу, если у вас кожа жирная в области Т-зоны (лоб, нос, подбородок), а на остальных участках — нормальная», — уточнила Соколова.
Чувствительная кожа отличается повышенной раздражительностью, на большинство косметических средств реагирует покраснением, часто шелушится, заключила врач.
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