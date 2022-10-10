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Косметолог Соколова перечислила отличительные особенности разных типов кожи

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Врач-дерматовенеролог, косметолог Юлия Соколова рассказала, как самостоятельно определить свой тип кожи.
Косметолог Соколова перечислила отличительные особенности разных типов кожи
  • Gettyimages.ru

Всего существует несколько типов, среди них, в частности, сухая, жирная, комбинированная, чувствительная кожа, сообщила она в разговоре с РИАМО.

На сухой коже практически не видны поры и нет жирного блеска, отметила специалист. У большинства людей кожа комбинированная.

«Вы принадлежите к их числу, если у вас кожа жирная в области Т-зоны (лоб, нос, подбородок), а на остальных участках — нормальная», — уточнила Соколова.

Чувствительная кожа отличается повышенной раздражительностью, на большинство косметических средств реагирует покраснением, часто шелушится, заключила врач.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала, что хронический недосып может стать причиной ожирения.

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