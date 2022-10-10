Психолог Шахов отметил пользу совместной терапии супругов после развода
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«Хорошо, если после разрыва бывшие партнёры могут договориться о совместной терапии. Несколько походов к психологу помогут освободиться от груза прошлых обид и с чистым сердцем отправиться в новую счастливую жизнь. Но это скорее исключение», — сказал Шахов в беседе с РИАМО.
Он отметил, что разрыв всегда воспринимается как травмирующее событие, особенно если чувства сохранились.
Не стоит торопиться избавиться от душевной боли, она является лишь симптомом. Необходимо разобраться в причинах такой реакции, и это поможет сделать специалист, отметил Шахов.
Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.