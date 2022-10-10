Узнать больше

Психолог Шахов отметил пользу совместной терапии супругов после развода

Короткая ссылка
Социальный психолог Александр Шахов рассказал, что пережить расставание паре нередко помогает совместная терапия.
Психолог Шахов отметил пользу совместной терапии супругов после развода
  • Gettyimages.ru

«Хорошо, если после разрыва бывшие партнёры могут договориться о совместной терапии. Несколько походов к психологу помогут освободиться от груза прошлых обид и с чистым сердцем отправиться в новую счастливую жизнь. Но это скорее исключение», — сказал Шахов в беседе с РИАМО.

Он отметил, что разрыв всегда воспринимается как травмирующее событие, особенно если чувства сохранились.

Не стоит торопиться избавиться от душевной боли, она является лишь симптомом. Необходимо разобраться в причинах такой реакции, и это поможет сделать специалист, отметил Шахов.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить