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Терапевт Лапа рассказала о положительном эффекте массажа при тяжести в ногах

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что ванночки с солью и специальный массаж помогут справиться с усталостью ног.
Терапевт Лапа рассказала о положительном эффекте массажа при тяжести в ногах
  • Gettyimages.ru

Как правило, усталость в ногах возникает у людей с варикозным расширением вен нижних конечностей и плоскостопием.

Бороться с усталостью помогают в том числе ванночки с солевым раствором, отметила она в разговоре с «Москвой 24».

«Температура воды должна быть 37 °C, то есть не очень горячая», — посоветовала эксперт, добавив, что время процедуры не должно превышать 30 минут.

Также для снятия неприятных ощущений Лапа порекомендовала делать массаж стопы от кончиков пальцев до пятки с любым растительным маслом.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала, что горячая ванна оказывает расслабляющий эффект, расширяет сосуды, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах.

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