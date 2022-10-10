Терапевт Лапа рассказала о положительном эффекте массажа при тяжести в ногах
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Как правило, усталость в ногах возникает у людей с варикозным расширением вен нижних конечностей и плоскостопием.
Бороться с усталостью помогают в том числе ванночки с солевым раствором, отметила она в разговоре с «Москвой 24».
«Температура воды должна быть 37 °C, то есть не очень горячая», — посоветовала эксперт, добавив, что время процедуры не должно превышать 30 минут.
Также для снятия неприятных ощущений Лапа порекомендовала делать массаж стопы от кончиков пальцев до пятки с любым растительным маслом.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала, что горячая ванна оказывает расслабляющий эффект, расширяет сосуды, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах.