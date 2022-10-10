Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе гречневой каши

Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев выразил мнение, что гречневая каша полезна, поскольку в ней содержится много белка и железа.

«Все каши отличаются по пользе, но нужно смотреть по составу. Я бы всё-таки выделил гречневую кашу, потому что она содержит большое количество белка, большое количество железа», — подчеркнул Арзамасцев в разговоре с URA.RU.

Для стабильной работы организма каша необходима в рационе человека. Её стоит употреблять на завтрак хотя бы четыре раза в неделю, отметил специалист.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.