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Сенатор Морозов прокомментировал заявление Путина о подрыве Крымского моста спецслужбами Украины

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Анастасия Белоусова
Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

«Совершенно ясно, что СБУ Украины превратилось в крысиное гнездо международного терроризма», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что руководство СБУ, по его мнению, преступно.

Ранее Путин заявил, что подрыв Крымского моста осуществили спецслужбы Украины.

Также он назвал произошедшее терактом.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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