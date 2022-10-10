Сенатор Морозов прокомментировал заявление Путина о подрыве Крымского моста спецслужбами Украины

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.