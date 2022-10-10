Сенатор Морозов прокомментировал заявление Путина о подрыве Крымского моста спецслужбами Украины
«Совершенно ясно, что СБУ Украины превратилось в крысиное гнездо международного терроризма», — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что руководство СБУ, по его мнению, преступно.
Ранее Путин заявил, что подрыв Крымского моста осуществили спецслужбы Украины.
Также он назвал произошедшее терактом.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.