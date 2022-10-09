Депутат Белик: спецслужбы Украины исподтишка нанесли наглый удар
- РИА Новости
«Киевский режим очередной раз показал своё террористическое нутро, устроив взрыв на Крымском мосту. Для марионеточной киевской власти, действующей по указке западных кукловодов, важно морально обезоружить население России, добиться паники и раздрая внутри страны, но эти преступные действия имеют обратный эффект», — считает депутат.
Парламентарий добавил, что «спецслужбы Украины исподтишка нанесли наглый удар по объекту, который важен не только стратегически, но и является символом воссоединения Крыма и России».
Ранее Путин заявил, что подрыв Крымского моста осуществили спецслужбы Украины.
Также он назвал произошедшее терактом.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
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