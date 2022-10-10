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Промышленники Якутии собрали около 2 млн рублей для школьников из семей беженцев Донбасса

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Промышленные компании в Якутии собрали и направили школьникам из семей беженцев Донецкой и Луганской народных республик около 2 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха Гаврил Кириллин отметил, что с начала спецоперации на Украине в регион прибыли более 700 беженцев из Донбасса, в числе которых — 248 детей.

«В школы устроили 142 ребёнка, в детсады — пять детей, студентами стали пятеро», — сказал он.

В начале февраля губернатор региона Айсен Николаев заявил о готовности Якутии принять не менее 1,5 тыс. эвакуированных жителей Донбасса.

На прошлой неделе русская православная церковь (РПЦ) объявила о начале общецерковного денежного сбора для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Харьковской областей, а также Украины.

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