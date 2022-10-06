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В РПЦ объявили денежный сбор для беженцев и пострадавших мирных жителей

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Русская православная церковь (РПЦ) объявила о начале общецерковного денежного сбора для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Харьковской областей, а также Украины.
В РПЦ объявили денежный сбор для беженцев и пострадавших мирных жителей
  • РИА Новости

«Святейший Патриарх снова обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для пострадавших мирных жителей и беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины, а также для людей в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Отмечается, что собранные денежные средства будут переведены на специальный благотворительный счёт Московской Патриархии, а впоследствии перечислены нуждающимся.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ.

По словам главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов.

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