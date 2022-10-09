По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов
- РИА Новости
«Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов», — приводит ТАСС слова Савельева.
Уточняется, что с 10 октября движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться по расписанию.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.