По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов

По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов, сообщает глава Минтранса России Виталий Савельев.

«Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов», — приводит ТАСС слова Савельева.

Уточняется, что с 10 октября движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться по расписанию.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.