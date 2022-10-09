«Гранд Сервис Экспресс» сообщил об отправке задержанных из-за ЧП на Крымском мосту поездов

Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила об отправлении всех поездов, задержанных на Крымском мосту.

«Гранд Сервис Экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту», — говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что отправка всех поездов сегодня и в ближайшие дни ожидается по графику.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

В Минтрансе сообщили, что пригородное железнодорожное движение через Крымский мост будет восстановлено к 19:00 9 октября.