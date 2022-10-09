Паром с 16 грузовиками отправился в первый рейс из Крыма

Паром «Лаврентий» для перевозки крупнотоннажного транспорта отправился в первый рейс из Крыма с 16 грузовиками на борту.

Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

«Запустили паром «Лаврентий» для перевозки большегрузов и пассажирских автобусов. Отправляться он будет от рыбного порта. Первым рейсом отправлены 16 грузовиков, автобусы проходят проверку», — написал он в Telegram.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

В Минтрансе сообщили, что пригородное железнодорожное движение через Крымский мост будет восстановлено к 19:00 9 октября.

Ранее также компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила об отправке из Крыма всех поездов, задержанных из-за ЧП на Крымском мосту.