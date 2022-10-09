Поезда перевезли около 6 тысяч пассажиров по Крымскому мосту после ЧП
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов (включая три поезда Анапа — Симферополь), из Крыма — пять», — отметили в пресс-службе компании.
Уточняется, что всего перевезли около 6 тыс. пассажиров.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.
В Минтрансе сообщили, что пригородное железнодорожное движение через Крымский мост будет восстановлено к 19:00 9 октября.