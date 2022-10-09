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Легойда опроверг сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

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Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о состоянии здоровья заболевшего коронавирусом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Легойда опроверг сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла
  • РИА Новости

«Всё хорошо, не дождетёсь», — сообщил Легойда в Telegram.

Он опроверг сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья патриарха Кирилла и призвал пользоваться только проверенными источниками информации.

30 сентября в пресс-службе Русской православной церкви сообщили, что патриарх Кирилл заболел коронавирусом.

Легойда ранее сообщил, что патриарх Кирилл переносит заболевание в лёгкой форме, лечится в домашних условиях и продолжает работать.

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