Легойда опроверг сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла
- РИА Новости
«Всё хорошо, не дождетёсь», — сообщил Легойда в Telegram.
Он опроверг сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья патриарха Кирилла и призвал пользоваться только проверенными источниками информации.
30 сентября в пресс-службе Русской православной церкви сообщили, что патриарх Кирилл заболел коронавирусом.
Легойда ранее сообщил, что патриарх Кирилл переносит заболевание в лёгкой форме, лечится в домашних условиях и продолжает работать.