Легойда опроверг сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о состоянии здоровья заболевшего коронавирусом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Всё хорошо, не дождетёсь», — сообщил Легойда в Telegram.

Он опроверг сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья патриарха Кирилла и призвал пользоваться только проверенными источниками информации.

30 сентября в пресс-службе Русской православной церкви сообщили, что патриарх Кирилл заболел коронавирусом.

Легойда ранее сообщил, что патриарх Кирилл переносит заболевание в лёгкой форме, лечится в домашних условиях и продолжает работать.