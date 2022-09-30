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Патриарх Кирилл заболел коронавирусом

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
  • РИА Новости

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Уточняется, что состояние патриарха Кирилла оценивается как удовлетворительное.

Ранее агентство DPA со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц получил положительный результат теста на коронавирус, у него лёгкие симптомы.

25 сентября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что заболел COVID-19.

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