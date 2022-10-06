Легойда: заболевший COVID-19 патриарх Кирилл проходит лечение дома
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
«Заболевание Святейшего Патриарха протекает в лёгкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях», — заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
30 сентября в пресс-службе Русской православной церкви сообщили, что патриарх Кирилл заболел коронавирусом.
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