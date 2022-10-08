Глава МЧС Куренков осмотрел место взрыва на Крымском мосту

Глава МЧС Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облёт и осмотрел место происшествия.

Об этом заявила пресс-служба МЧС.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушилось два пролёта.

В Министерстве обороны отметили, что группировка российских войск на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях обеспечивается в полном объёме.

В СК России заявили, что в результате взрыва, по предварительной информации, погибли три человека.