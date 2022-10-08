Узнать больше

В Минобороны рассказали об обеспечении группировки ВС России в спецоперации

Короткая ссылка
Группировка российских войск на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях обеспечивается в полном объёме, сообщает Минобороны России.
В Минобороны рассказали об обеспечении группировки ВС России в спецоперации
  • РИА Новости

«Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объёме», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что снабжение идёт по сухопутному коридору и отчасти морским транспортом.

Ранее сообщалось, что на Николаево-Криворожском направлении российские войска уничтожили более 300 бойцов ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить