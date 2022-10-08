В Минобороны рассказали об обеспечении группировки ВС России в спецоперации

Группировка российских войск на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях обеспечивается в полном объёме, сообщает Минобороны России.

«Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объёме», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что снабжение идёт по сухопутному коридору и отчасти морским транспортом.

Ранее сообщалось, что на Николаево-Криворожском направлении российские войска уничтожили более 300 бойцов ВСУ.