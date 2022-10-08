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В СК России сообщили о гибели трёх человек при взрыве на Крымском мосту

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В результате взрыва на Крымском мосту, по предварительной информации, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
В СК России сообщили о гибели трёх человек при взрыве на Крымском мосту
  • AFP

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что погибшие могли находиться в легковом автомобиле, который был рядом с грузовиком в момент взрыва.

«В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — добавили в СК.

Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

RT ведёт прямую трансляцию.

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