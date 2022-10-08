В СК России сообщили о гибели трёх человек при взрыве на Крымском мосту
- AFP
«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что погибшие могли находиться в легковом автомобиле, который был рядом с грузовиком в момент взрыва.
«В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — добавили в СК.
Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.
Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
RT ведёт прямую трансляцию.