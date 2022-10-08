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СК возбудил дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.
СК возбудил дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту», — заявили в СК.

Отмечается, что по поручению главы СК Александра Бастрыкина на место выехали специалисты Главного управления криминалистики.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению лица.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

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