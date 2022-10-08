СК возбудил дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.
«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту», — заявили в СК.
Отмечается, что по поручению главы СК Александра Бастрыкина на место выехали специалисты Главного управления криминалистики.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению лица.
Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.