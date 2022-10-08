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Аксёнов пообещал до конца дня запустить железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

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Автомобильное сообщение по Крымскому мосту в ближайшее время будет восстановлено, железнодорожное — к концу дня, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов пообещал до конца дня запустить железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

Он отметил, что автомобильное движение восстановят по двум неповреждённым полосам.

«При этом, до конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

RT ведёт прямую трансляцию.

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