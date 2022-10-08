Аксёнов пообещал до конца дня запустить железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
- РИА Новости
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Он отметил, что автомобильное движение восстановят по двум неповреждённым полосам.
«При этом, до конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.
Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
RT ведёт прямую трансляцию.