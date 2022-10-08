Перевозчик заявил, что поезда из Крыма планируют отправить по расписанию

Поезда из Симферополя, Севастополя и Евпатории планируют отправить 8 октября в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск по расписанию. Об этом заявили в пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

«Нижеследующие поезда, отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику», — говорится в сообщении.

В частности, поезд №28 из Симферополя в Москву планируют отправить в 17:10 мск, а состав из Симферополя в Санкт-Петербург — в 17:15.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

RT ведёт прямую трансляцию.