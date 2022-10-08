Перевозчик заявил, что поезда из Крыма планируют отправить по расписанию
- © AP Photo
«Нижеследующие поезда, отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику», — говорится в сообщении.
В частности, поезд №28 из Симферополя в Москву планируют отправить в 17:10 мск, а состав из Симферополя в Санкт-Петербург — в 17:15.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.
Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
RT ведёт прямую трансляцию.