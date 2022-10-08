Глава Минтранса дал поручения по усилению транспортной безопасности на Крымском мосту

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что дал все поручения по усилению транспортной безопасности на Крымском мосту после взрыва на сооружении.

В том числе это касается проведения усиленного досмотра.

Ранее пресс-служба оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что поезда из Симферополя, Севастополя и Евпатории планируется отправить в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск 8 октября по расписанию.

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в результате взрыва на Крымском мосту, по предварительной информации, погибли три человека.