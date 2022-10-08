Следователи установили личность владельца взорванного на Крымском мосту грузовика
- AFP
По данным следствия, в результате взрыва на Крымском мосту, предварительно, погибли три человека.
«Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия», — говорится в заявлении в Telegram.
В СК добавили, что в настоящее время изучается маршрут движения грузовика.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.
Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
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