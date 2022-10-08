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Следователи установили личность владельца взорванного на Крымском мосту грузовика

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Владельцем грузовика, который взорвали на Крымском мосту, является житель Краснодарского края, у него дома проходят следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Следователи установили личность владельца взорванного на Крымском мосту грузовика
  • AFP

По данным следствия, в результате взрыва на Крымском мосту, предварительно, погибли три человека.

«Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия», — говорится в заявлении в Telegram.

В СК добавили, что в настоящее время изучается маршрут движения грузовика.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

RT ведёт прямую трансляцию.

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