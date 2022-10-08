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Аксёнов: восстановление Крымского моста начнётся 8 октября

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Восстановление Крымского моста начнётся 8 октября, после окончания работы правоохранителей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов: восстановление Крымского моста начнётся 8 октября
  • © AP Photo

По его словам, работы будут вестись «без бюрократии».

«Приступаем сегодня, как только закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности», — заявил Аксёнов.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Позднее Аксёнов заявил, что сроки восстановления Крымского моста станут известны после тушения пожара.

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