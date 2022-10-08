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Жительница Керчи рассказала о ситуации в городе после ЧП на Крымском мосту

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Жительница Керчи Екатерина рассказала RT об обстановке в городе после ЧП на Крымском мосту.
Жительница Керчи рассказала о ситуации в городе после ЧП на Крымском мосту
  • © AP Photo

«Всё у нас нормально. Движение приостановлено, я, правда, не знаю пока, на сколько и чего там. С сегодняшнего дня уже запускают паром», — заявила Екатерина.

Она отметила, что была разбужена взрывом, во время прогулки с собакой видела пламя.

По её словам, ситуация на полуострове была хуже в 2014 году, когда Украина отключила подачу электричества.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

RT ведёт прямую трансляцию.

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