Жительница Керчи рассказала о ситуации в городе после ЧП на Крымском мосту

Жительница Керчи Екатерина рассказала RT об обстановке в городе после ЧП на Крымском мосту.

«Всё у нас нормально. Движение приостановлено, я, правда, не знаю пока, на сколько и чего там. С сегодняшнего дня уже запускают паром», — заявила Екатерина.

Она отметила, что была разбужена взрывом, во время прогулки с собакой видела пламя.

По её словам, ситуация на полуострове была хуже в 2014 году, когда Украина отключила подачу электричества.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

RT ведёт прямую трансляцию.