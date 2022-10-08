Сенатор от Крыма о ЧП на Крымском мосту: необходимый комплекс мероприятий осуществляется

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала сообщение о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту.

«Для того, чтобы определить характер указанного ЧП, нам необходимо дождаться результатов правительственной комиссии. Тогда мы поймём, что это было: террористический акт, диверсия либо нечто другое. По крайней мере, чтобы мы понимали, что произошло, потому что это чрезвычайно важно», — считает сенатор.

Она отметила, что сейчас чрезвычайно важно для всех сохранять спокойствие.

«Весь необходимый комплекс мероприятий сегодня осуществляется. Думают о людях. Сегодня также думаем о переправе. Уже один паром вышел и ещё три парома уже находятся, буквально, в движении», — добавила Ковитиди.

Она также заявила о необходимости усилить охрану общественного порядка.

«Необходимо обеспечить общественную безопасность, люди должны быть спокойны. Усилить охрану военных, важных государственных и специальных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, а также функционирование транспорта, связи и объектов энергетики. Я уверена, что эти мероприятия делаются», — заключила собеседница RT.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

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