Минтранс Крыма: погода позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив
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«Ведётся работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт «Кавказ». В настоящее время ведётся пусконаладка и запуск двух паромов», — приводит РИА Новости его слова.
Лукашенко добавил, что ещё несколько судов движутся в направлении Крыма.
Ранее сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала сообщение о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.
Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
RT ведёт прямую трансляцию.