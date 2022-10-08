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Минтранс Крыма: погода позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив

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Погодные условия позволяют начать паромное сообщение через Керченский пролив, два парома проходят подготовку. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Минтранс Крыма: погода позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Ведётся работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт «Кавказ». В настоящее время ведётся пусконаладка и запуск двух паромов», — приводит РИА Новости его слова.

Лукашенко добавил, что ещё несколько судов движутся в направлении Крыма.

Ранее сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала сообщение о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

RT ведёт прямую трансляцию.

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