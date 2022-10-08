Минтранс Крыма: погода позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив

Погодные условия позволяют начать паромное сообщение через Керченский пролив, два парома проходят подготовку. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Ведётся работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт «Кавказ». В настоящее время ведётся пусконаладка и запуск двух паромов», — приводит РИА Новости его слова.

Лукашенко добавил, что ещё несколько судов движутся в направлении Крыма.

Ранее сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала сообщение о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

RT ведёт прямую трансляцию.