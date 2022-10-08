Захарова высказалась о ЧП на Крымском мосту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция украинских властей на ЧП на Крымском мосту говорит об их террористической сущности.

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту — это «начало».

НАК сообщил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Российский президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.