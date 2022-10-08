Захарова высказалась о ЧП на Крымском мосту
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«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту — это «начало».
НАК сообщил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава.
Российский президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.