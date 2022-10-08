В Крыму заявили о достаточном количестве товаров первой необходимости

Запасов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму хватит на 55 суток, заявила заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова.

«Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток», — написала Мезавцова во «Вконтакте».

По её словам, продовольственный рынок насыщен в полном объёме, торговые сети работают штатно.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сроки восстановления Крымского моста станут известны после тушения пожара.