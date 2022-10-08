РЖД: продажа билетов на поезда до Крыма временно приостановлена
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что движение поездов на данном направлении временно приостановлено.
Также ТАСС со ссылкой не представителя компании «Крымавтотранс» сообщает, что все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть России отменены до восстановления движения по Крымскому мосту или до запуска паромной переправы.
Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.