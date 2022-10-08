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На Крымском мосту ликвидировано открытое горение

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Пожарные ликвидировали открытое горение на Крымском мосту, сообщают экстренные службы.
На Крымском мосту ликвидировано открытое горение
  • РИА Новости

«На данный момент можно говорить о ликвидации открытого горения», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что идёт дотушивание возгорания.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

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