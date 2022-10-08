На Крымском мосту ликвидировано открытое горение
- РИА Новости
«На данный момент можно говорить о ликвидации открытого горения», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что идёт дотушивание возгорания.
Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.