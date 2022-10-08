Суд изъял в пользу государства здание общественной организации «Мемориал» в Москве

Тверской суд Москвы вынес постановление об изъятии в пользу государства здания признанной иноагентом российской общественной организации «Мемориал»*, которое находится на Каретном Ряду.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что на изъятии здания настаивала Генеральная прокуратура.

Ранее Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд ликвидировать «Мемориал». Пресс-служба ведомства объяснила, почему обратилась в Верховный суд.

В частности, отмечается, что «Мемориал» осуществляет свою деятельность с нарушением Конституции России.

Также Тверской суд Москвы признал правозащитный центр «Мемориал» виновным в нарушении закона об иноагентах и обязал выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.