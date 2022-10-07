Доцент Дзгоева предупредила о правовых последствиях за выплату «серых» зарплат

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева предупредила работодателей, выплачивающих сотрудникам так называемые «серые» зарплаты, что это несёт за собой серьёзные последствия, вплоть до уголовной ответственности.

В Налоговом кодексе есть статья, в соответствии с которой за занижение базы по налогу или неправильное его исчисление предусматривается штраф в размере пятой части от неуплаченного размера, объяснила она в разговоре с Life.ru.

По её словам, если будет доказано, что уклонение от выплат было сделано умышленно, то штраф увеличивается в два раза.

Последствия могут быть и у сотрудников организаций. Работник, получивший «серый» доход, должен задекларировать его самостоятельно и уплатить налоги. В противном случае придётся отвечать по статье, предусматривающей штраф в размере 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц непредставления декларации — до 30% от полной суммы, резюмировала Дзгоева.

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