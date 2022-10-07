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Терапевт Ликов заявил, что сильная усталость может возникать при заболеваниях щитовидки

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Врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента России Иван Ликов заявил, что сильная усталость может возникать при заболеваниях щитовидной железы.
Терапевт Ликов заявил, что сильная усталость может возникать при заболеваниях щитовидки
  • Gettyimages.ru

«В ряде случаев функция щитовидной железы нарушается, и выработка гормонов щитовидки уменьшается. Это состояние называется гипотиреоз. При этом состоянии очень часто наблюдается сильная усталость, слабость, вялость, утомляемость, повышение массы тела, иногда может наблюдаться выраженный отёчный синдром», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает эксперт, ещё одной причиной сильной усталости могут быть различные хронические вирусные инфекции.

Также усталость — один из симптомов анемии.

«Под воздействием стрессов, избыточного количества информации и переживаний, активной трудовой деятельности может наступить депрессия», — сообщил Ликов.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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