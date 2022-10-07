Стоматолог Минко назвал противопоказания при восстановлении утраченных зубов
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«Дополнительного обследования требуют некоторые эндокринные заболевания и наличие в анамнезе неудачной имплантации», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил Минко, благодаря новым технологиям список противопоказаний сокращается.
«Например, раньше диабет являлся абсолютным противопоказанием, а сегодня перешёл в разряд относительных. И после консультации с эндокринологом имплантация может быть проведена», — уточнил эксперт.
Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.