Стоматолог Минко назвал противопоказания при восстановлении утраченных зубов

Стоматолог, главный врач DR Minko Dental Clinic Вячеслав Минко заявил, что среди противопоказаний при восстановлении утраченных зубов — заболевания эндокринной системы, беременность, нарушения целостности кости челюсти.

«Дополнительного обследования требуют некоторые эндокринные заболевания и наличие в анамнезе неудачной имплантации», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Минко, благодаря новым технологиям список противопоказаний сокращается.

«Например, раньше диабет являлся абсолютным противопоказанием, а сегодня перешёл в разряд относительных. И после консультации с эндокринологом имплантация может быть проведена», — уточнил эксперт.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.